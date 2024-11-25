У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 відтворили автобусні зупинки з мозаїками, які зацікавили гравців з інших країн

Гравці з усього світу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля звернули увагу на деталізовані автобусні зупинки з мозаїками, що передають атмосферу й культуру українських автодоріг.

Про це пише "Хмарочос".

Вони роблять скірншоти таких зупинок та діляться ними у соціальних мережах. Цей елемент гри відтворює унікальний культурний феномен – мозаїки на зупинках транспорту.

У 1960–1980-х роках такі мозаїки створювали студенти художніх закладів та професійні митці, застосовуючи різні стилі: від експресіонізму й натуралізму до соц-арту й поп-арту.

Українські автобусні зупинки, прикрашені мозаїками, уже багато років привертають увагу митців і дослідників. У 2015 та 2017 роках найоригінальніші з них увійшли до ілюстрованих альбомів Soviet Bus Stops, які підкреслили їхню унікальність на міжнародному рівні. У 2012 році ці об’єкти стали темою статті в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, де їх відзначили як важливу частину архітектурної спадщини.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийшла 20 листопада 2024 року, а за кілька днів після релізу досягла мільйона проданих копій. Перший реліз гри, створеної українською командою GSC Game World, відбувся 20 березня 2007 року та став проєктом світового рівня. Друга частина анонсувалась ще у 2018 та через повномасштабне вторгнення у 2022 році реліз неодноразово відкладався.

Розробники приділили особливу увагу детальному відтворенню міста Прип’ять та інших локацій. Для цього вони відвідували зону відчуження, збирали фото, досліджували архітектуру, використали фотореалістичну графіку, трасування променів і технологію Unreal Engine 5.