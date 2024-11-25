Видавництво "Капібара", яке спеціалізується на смішних історіях, відкрилося в Україні

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Валерія Гуржий
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В Україні відкрилося видавництво "Капібара", яке зосередиться на іронічних детективах, смішних історіях, анекдотах та веселих пригодницьких книжках.

Про це повідомила співзасновниця проєкту та очільниця видавництва "Білка" Ірина Білоцерківська.

За її словами, ідея створення видавництва виникла під час непростого періоду блекаутів, коли є потреба додати у життя більше радості. Тож видавництво позиціонує, як таке, яке стане осередком для книг, які викликають усмішку.

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Опубліковано: 25 листопада 2024
книги
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