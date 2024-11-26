Інтерактивна інсталяція "Лайтхаус" відкрилася у парку Шевченка: її можна наповнювати малюнками та кольорами
У парку імені Тараса Шевченка відкрилася інтерактивна інсталяція "Лайтхаус", що символізує простір, у якому зростають діти.
Про це повідомили у ЮНІСЕФ.
Відвідувачі інсталяції можуть власноруч трансформувати її, наповнюючи своїми малюнками та кольорами. Над інсталяцією працював Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Міністерство соціальної політики України та художниця Маша Reva.
На відкритті також була презентована кампанія "Україна для кожної дитини. Це має значення!", мета якої посилити роль сім'ї як осередку захисту прав та покращення добробуту кожної дитини в Україні.
Відвідати інсталяцію можна щодня з 10:00 до 19:00.
Фото: ЮНІСЕФ
Опубліковано: 26 листопада 2024
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