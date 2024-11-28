Графіки відключення світла оновилися після ворожої атаки: по країні введені екстрені відключення

Зранку 28 листопада росія атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого по всій країні "Укренерго" ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомив Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, ситуація в енергосистемі складна, а екстренні відключення, за попередніми прогнозами, можуть тривати до 20:00. При цьому, об'єкти критичної інфраструктури світло мають. Згодом він додав, що Київ поступово раніше прогнозу повертається у оновлений графік. Він має обмеження для половини населення.

На Львівщині ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в області застосували графіки погодинних відключеннь електроенергії. До того ж 523 тисячі абонентів на Львівщині залишилися без електропостачання.

На Хмельчинні внаслідок ворожої атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах, а також по всій області застосувані екстрені відключення світла. На Рівненщині без електропостачання залишився 681 населений пункт.

Аварійні вимкнення світла введені також й в інших областях, зокрема – на Івано-Франківщині, Миколаївщині, Черкащині, Житомирщині, Тернопільщині та Волині.

За даними Повітряних Сил, росія випустила по Україні 3 зенітні керовані ракети С-300, 57 крилатих ракет Х-101, 28 крилатих ракет "Калібр", 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Станом ранок підтвердженно збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр", 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).