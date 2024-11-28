Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 має вже 1,5 млн проданих копій: найбільше купують в США та Україні

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Валерія Гуржий
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Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля української студії GSC Game World за тиждень після релізу розійшлася накладом у понад 1,5 мільйона проданих копій.

Про це свідчить статистика Video Game Insight, пише "Межа".

Відомо, що Україна посідає друге місце за загальною кількістю куплених копій та поступається лише Сполученим Штатам. До першої четвірки також входить Німеччина та Китай.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийшла 20 листопада 2024 року, а за кілька днів після релізу досягла мільйона проданих копій. Перший реліз гри, створеної українською командою GSC Game World, відбувся 20 березня 2007 року та став проєктом світового рівня. Друга частина анонсувалась ще у 2018 та через повномасштабне вторгнення у 2022 році реліз неодноразово відкладався.

Розробники приділили особливу увагу детальному відтворенню міста Прип’ять та інших локацій. Для цього вони відвідували зону відчуження, збирали фото, досліджували архітектуру, використали фотореалістичну графіку, трасування променів і технологію Unreal Engine 5.

Раніше ми писали, що у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 відтворили автобусні зупинки з мозаїками. Вони зацікавили гравців з інших країн.

А ви вже грали у S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля?
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Опубліковано: 28 листопада 2024
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