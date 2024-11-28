“Укрзалізниця” відкрила цілодобові пункти незламності на 92 вокзалах.

Там можна скористатися безкоштовним інтернетом, зарядити гаджети та зігрітися гарячим чаєм, повідомляє УЗ.

Усі пункти оснащені альтернативними джерелами електропостачання, засобами опалення, стабільним інтернетом та зонами для зарядки пристроїв.

На 40 вокзалах додатково створені зони для батьків з дітьми. У цих зонах є місця для годування та сповивання, спеціально облаштовані місця для очікування, а також розваги для дітей, як-от набори для малювання, розмальовки та настільні ігри.

Фото: УНН