Український бренд прикрас Guzema Fine Jewelry відкрив попап у Нью-Йорку

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Ірина Маймур
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Український бренд прикрас Guzema Fine Jewelry відкрив попап у Нью-Йорку, в районі Сохо.

Про це йдеться в соцмережах бренду.

“Ознайомтесь із колекцією витончених прикрас, що втілюють стриману розкіш і досконалу майстерність”, – йдеться в повідомленні.

Простір за адресою 74 Grand Street буде працювати в період зимових свят до 3 січня. Графік роботи: з понеділка до суботи – з 11:00 до 19:00, в неділю – з 12:00 до 18:00.

Фото: Guzema Fine Jewelry

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Опубліковано: 29 листопада 2024
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