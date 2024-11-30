Нотр-Дам вперше відчинив свої двері після руйнівної пожежі: як він тепер виглядає

У Парижі відкрився собор Паризької Богоматері — вперше після руйнівної пожежі 2019 року.

Про це пишуть Le Figaro і The Guardian .

У відновленні собору брали участь понад 1 300 будівельників. На реставрацію витратили 700 мільйонів євро.

Під час відкриття виступив президент Франції Емманюель Макрон. У своїй промові він звернувся до всіх, хто долучився до відновлення Нотр-Даму.

“Пожежа 2019 року була нашою національною травмою. Ваша праця і небайдужість стали ліками для неї. Ви відтворили мистецтво з попелу”, — сказав Макрон.

Під час реставрації будівельники замінили стелі, відремонтували дах і перебудували неф. Для робіт знадобилося понад 1 600 тонн будівельних риштувань.

Для відновлення стін використали понад 1 000 кубометрів каменю, а для реконструкції каркаса нефа і даху — 1 200 дубових дерев.

Урочисто собор відкриють уже 7 грудня. Після цього Нотр-Дам почне приймати туристів і парафіян у звичайному режимі.

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року у будівлі Нотр-Даму спалахнула пожежа, що знищила шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння. Більше ніж 600 пожежників гасили будівлю собору. Тоді вдалося зберегти вітражі та більшість статуй.

Фото: Le Figaro, The Guardian