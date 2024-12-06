Відновлювати будинки після обстрілу продовжують у Львові: збитків більше мільярда гривень

У Львові триває відновлення будинків, які були пошкоджені внаслідок російського удару 4 вересня. Загалом постраждали 189 будинків, і станом на зараз вдалось завершити 30% робіт. Щодо решти тривають роботи по фіналізації проєктів відновлення.

Про це під повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, пише "Твоє місто".

Роботи в будинку на вулиці Євгена Коновальця, 44а планують завершити до Різдва. Зазначається, що загальна сума збитків складає понад один мільярд гривень. Завдяки компаніям, які долучилися до ініціативи "Візьми будинок під опіку", було залучено понад 60 млн гривень.

Хтось долучався безпосередньо роботами, матеріалами, дехто фінансував і самостійно проводив тендер. У кожному випадку є окрема процедура, але це все дає змогу зробити так, щоб мешканці могли повернутися до своїх помешкань швидше.

Ініціатива "Візьми будинок під опіку" залучила вже близько 40 учасників, це різні організації, бізнеси та іноземні донори, вони допомагають відновлювати постраждалі будівлі. Зокрема, компанія "АТБ-Маркет" виділила понад 10 мільйонів гривень, що дозволило пришвидшити відбудову будинку на вул. Євгена Коновальця 44а, де вже тривають фінальні роботи. Завершення робіт очікується вже до Різдва.

Також в міськраді зазначили, що поки тривають роботи з відновлення пошкоджених будинків, з бюджету міста 63 сім`ї отримують компенсації до 15 тис. гривень на оплату орендованого житла. Для мешканців трьох будинків, які було зруйновано повністю, прийняли програму щодо виплати компенсації для придбання нового житла.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки загинуло 8 львів'ян, були й поранені. У лікарні досі залишаються 4 постраждалих: двоє у стані середньої важкості, ще двоє поки у важкому. Також осійські ракети пошкодили 189 будинків у двох районах міста, серед яких 19 — пам’ятки архітектури.

Нагадаємо, що унаслідок ворожої атаки 4 вересня у двох районах Львова – Франківському та Залізничному – пошкоджено 189 будинків. Серед них – памʼятки архітектури або історично цінні будинки.

Фото: "Твоє місто"