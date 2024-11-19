200-літню шовковицю Шевченка вилікували у Києві: це було частиною заповіту Романа Ратушного

На території Будинку-музея Тараса Шевченка вилікували двохсотрічну шовкоцю кобзаря. Таким чином виконали частину заповіту активіста та розвідника 93 ОМБр "Холодний яр" Романа Ратушного, який заповів зі своїх бойових виплат підтримати музей.

Про це повідомили у Будинку-музеї Тараса Шевченка у Києві.

Легендарну двохсотлітню шовковицю 2010 року вдалося врятувати. Згодом їй відомий арборист Володимир Ветроградський провів базове лікування.

Зазначається, що це була надскладна робота, яка передбачала очистку стовбура від гнилих та напівзруйнованих частин, обробку від грибкової інфекції, встановлення елементів підсилення стовбура, семиступеневе пломбування довговічними синтетичними наповнювачами, що дають змогу більш швидкого відновлення втрачених контурів дерева.

Також арборист ґрунтовно очистив стовбур дерева від бетонно-цементних пломб, цегли, вапняної суміші, що пригнічували загоювання ран. А ще вийняв 12 цвяхів зі стовбура шовковиці, які забивались упродовж років. Через надскладну конфігурацію ран пломбування проводилося повністю вручну. Вперше за 200-річну історію дерева Володимир Ветроградський провів структурну обрізку верхівкових ярусів шовковиці, усунув більшу частину конфліктів гілок з прилеглими будівлями та створив простір для кращого освітлення крони.

Була і складна процедура сегментного вивільнення стяжки, щоб зберегти всі живі частини кори дерева. Сталева дротяна стяжка свого часу зберегла від розколювання два основних стовбури, та водночас за довгі роки призвела до часткової атрофії кори дерева. Навіть підпору нахиленої шовковиці модернізував Володимир Ветроградський.

Також він створив спеціальну внутрішньо-стовбурову капсулу для вторинних коренів дерева, що виросли вище рівня грунту. Максимально збережено зовнішню екосистему кори, що формувалася упродовж всього життя шовковиці, проведено глибинне підживлення кореневої системи.

За словами Володимира Ветроградського, легендарна шовковиця після лікування отримала "друге дихання" і може прожити при належному догляді ще не одну сотню років.

Фото: Будинок-музей Тараса Шевченка у Києві