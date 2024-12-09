"КиївПрайд" скасував захід через напад невідомих на лекторій

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Валерія Гуржий
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Громадська організація "КиївПрайд" скасувала захід через напад невідомих на лекторій.

Про це провідовили організатори.

Наразі відомо, що невідомі намагались прорвати розмежувальний кордон та кидали димові гранати, а також застосовували фізичну силу проти правоохоронців.

Через цю ситуацію організатори евакуювали учасників заходу, скасували проведення заходу, закликали людей не підходити до простору Office Repair Together, де мали його провести та готують відповідну заяву.

Фото: Радіо Свобода

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Опубліковано: 09 грудня 2024
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