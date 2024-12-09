"КиївПрайд" скасував захід через напад невідомих на лекторій
Громадська організація "КиївПрайд" скасувала захід через напад невідомих на лекторій.
Про це провідовили організатори.
Наразі відомо, що невідомі намагались прорвати розмежувальний кордон та кидали димові гранати, а також застосовували фізичну силу проти правоохоронців.
Через цю ситуацію організатори евакуювали учасників заходу, скасували проведення заходу, закликали людей не підходити до простору Office Repair Together, де мали його провести та готують відповідну заяву.
Фото: Радіо Свобода
Опубліковано: 09 грудня 2024
Кафе на березі озера незаконно збудували у Святошинському районі: тепер його знесуть В “Дії” з’явилася нова функція: можна дізнатися, які банки працюють під час відключень світла У ТРЦ Gulliver встановили сотні пінгвінів, аби познайомити відвідувачів зі станцією "Академік Вернадський" “Київпастранс” за 288 млн гривень хоче закупити три трамваї із низьким рівнем підлоги