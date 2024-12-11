Першу автошколу для людей з інвалідністю відкрили в Миколаєві

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Ірина Маймур
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Перша безбар’єрна автошкола для людей з інвалідністю запрацювала у Миколаєві.

Про це повідомило Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України.

Заклад відкрили на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Також це й перша автошкола в Україні, яка відкрита не на базі спеціалізованих університетів за підтримки МВС.

Заклад має переобладнані автомобілі та нові спеціальні класи для теоретичних занять, пише “Вечірній Миколаїв”. Територію університету адаптували для людей з інвалідністю: встановили пандуси та під’їзди.

Навчатись у школі зможуть всі охочі, а не лише особи з інвалідністю. Проте безкоштовна форма навчання буде доступна лише їм.

Фото: Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України

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Опубліковано: 11 грудня 2024
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