Першу автошколу для людей з інвалідністю відкрили в Миколаєві
Перша безбар’єрна автошкола для людей з інвалідністю запрацювала у Миколаєві.
Про це повідомило Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України.
Заклад відкрили на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
Також це й перша автошкола в Україні, яка відкрита не на базі спеціалізованих університетів за підтримки МВС.
Заклад має переобладнані автомобілі та нові спеціальні класи для теоретичних занять, пише “Вечірній Миколаїв”. Територію університету адаптували для людей з інвалідністю: встановили пандуси та під’їзди.
Навчатись у школі зможуть всі охочі, а не лише особи з інвалідністю. Проте безкоштовна форма навчання буде доступна лише їм.
Фото: Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України
Опубліковано: 11 грудня 2024
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