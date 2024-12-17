Український бренд шоколаду здобув шість нагород на міжнародному конкурсі в Лондоні

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Ірина Маймур
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Український бренд шоколаду Sisters A. Chocolate здобув золото і п'ять срібних нагород на міжнародному конкурсі Academy of Chocolate у Лондоні.

Про це повідомили на сторінці компанії.

Луцький бренд Sisters A. Chocolate заснували сестри Олена Голоденко та Олександра Осіпова.

Нагороди бренд отримав за такі позиції:

  • Золото – Мадагаскар Mava Maliolio 75%;
  • Срібло – Танзанія 72% Kokoa Kamili;
  • Срібло – Домінікана Öko-Karibe 100%;
  • Срібло – Перу 75% + Ром Canerock Jamaican Spiced;
  • Срібло – Перу 75% + Віскі Dewar Rattray Cask Islay;
  • Срібло – 55% Перу зі спешелті кавою.

"Вчора отримали результати й спершу не могли повірити. А потім повірили, усвідомили й аж розплакалися від радості. Знаємо, що багато хто з вас любить і купує наш шоколад. Дякуємо за вашу підтримку й довіру – це частина наших нагород", – поділилася співзасновниця бренду Олена Голоденко.

Academy of Chocolate була заснована у 2005 році для популяризації найкращих виробників шоколаду у світі. Якщо на початку премія приймала лише 12 заявок, то у 2023 році їхня кількість зросла до понад 1400 з більш ніж 50 країн.

Фото: Sisters A. Chocolate

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Опубліковано: 17 грудня 2024
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