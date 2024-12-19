"Китайський Привіт": другий заклад мережі відкрився на Подолі

У Києві на Подолі відкрився другий заклад мережі "Китайський Привіт".

Перший заклад мережі працює на вулиці Івана Франка. У меню ресторану є багато страв з качкою та куркою, супи, десерти, салати та закуски.

Ціни: хрусткий мадагаскарський тарган – 130 грн, гриби "Сан Ге Могу" – 300 грн, кальмари Сян Су – 440 грн, китайські коржики – 120 грн, качка в гострому соусі – 560 грн, курка Гун Бао – 360 грн, китайський карі з яловичиною – 590 грн, кальмари та овочі – 460 грн, броколі в устричному соусі – 280 грн, Бао з куркою – 220 грн, локшина з качкою – 550 грн, пельмені з качкою – 360 грн, сінгапурський чізкек – 260 грн.

Графік роботи: щодня з 12:00 до 22:00

Де: вулиця Фролівська, 1/6

Фото: "Китайський Привіт"