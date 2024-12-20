"Нова пошта" демонтувала мозаїку під час ремонту відділення у Вінниці

Компанія "Нова пошта" під час ремонту відділення №19 у Вінниці на вулиці Івана Дзюби демонтувала мозаїку на прохання власника приміщення.

Про це повідомили у компанії під дописом дослідниці Ельміри Еттінгер.

"Нова пошта" запевнила, що вони орендують приміщення.

"При проведенні переговорів з власником приміщення в нас попросили демонтувати дану мозаїку, про що маємо офіційне підтвердження від власника про демонтаж та проведення ремонтних робіт. Розуміємо, як важливо пам'ятати нашу історію, тому хочемо розробити та розмістити нову мозаїку на фасаді в українській тематиці", – сказали у компанії.

У своєму дописі Ельміра Еттінгер писала про те, що "Нова пошта" зашила чорною вагонкою мозаїку, яка прикрашала ґанок, замість того, аби лишити її відкритою та зробити своєю родзинкою.

Фото: Ельміра Еттінгер