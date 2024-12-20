"Нова пошта" демонтувала мозаїку під час ремонту відділення у Вінниці

39
Валерія Гуржий
share share

Компанія "Нова пошта" під час ремонту відділення №19 у Вінниці на вулиці Івана Дзюби демонтувала мозаїку на прохання власника приміщення.

Про це повідомили у компанії під дописом дослідниці Ельміри Еттінгер.

"Нова пошта" запевнила, що вони орендують приміщення.

"При проведенні переговорів з власником приміщення в нас попросили демонтувати дану мозаїку, про що маємо офіційне підтвердження від власника про демонтаж та проведення ремонтних робіт. Розуміємо, як важливо пам'ятати нашу історію, тому хочемо розробити та розмістити нову мозаїку на фасаді в українській тематиці", – сказали у компанії.

У своєму дописі Ельміра Еттінгер писала про те, що "Нова пошта" зашила чорною вагонкою мозаїку, яка прикрашала ґанок, замість того, аби лишити її відкритою та зробити своєю родзинкою.

Фото: Ельміра Еттінгер

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 грудня 2024
share share
One Love, Wine Love, Bassano: Які ресторани постраждали від ракетного удару по Києву і як їм допомогти One Love, Wine Love, Bassano: Які ресторани постраждали від ракетного удару по Києву і як їм допомогти Мініскульптуру за мотивами "Щедрика" Леоновича відкрили у Києві: де її шукати Мініскульптуру за мотивами "Щедрика" Леоновича відкрили у Києві: де її шукати Київський крематорій та "Парк пам'яті" капітально відремонтують: що саме планують зробити Київський крематорій та "Парк пам'яті" капітально відремонтують: що саме планують зробити Що приготувати на свята: Beef Wellington від Марко Черветті Що приготувати на свята: Beef Wellington від Марко Черветті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.