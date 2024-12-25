Власники Squat 17b відкрили на Терещенківській бар “Люмен”

На вулиці Терещенківській, 17Б відкрився новий бар “Люмен” від власників Squat 17b.

Про це пише Poster.

Новий заклад розташувався у тому ж будинку, але на другому поверсі, у форматі speakeasy.

Бар має унікальний інтер’єр із двоярусним простором, мансардними вікнами та світловими інсталяціями. За дизайн відповідали співвласниця проєкту Дар’я Криж та артдиректорка Маргарита Кулієва. Формат speakeasy передбачає відсутність фасадної вивіски, потрапити до закладу можна лише через дзвінок на дверях.

Назва “Люмен”, що в перекладі означає “світло”, символізує надію та яскравість навіть у найтемніші часи. Логотипом закладу став метелик, що летить до вогню, втілюючи ідею світла в темряві.

Головна особливість бару – 13 авторських коктейлів від шеф-барледі Карини Попушиної. Також у меню представлені 10-15 класичних коктейлів. Вартість напоїв варіюється від 350 до 450 гривень. Щодо їжі, то гостям пропонують фінгер-фуд та невеликі закуски, частина з яких створена на основі меню Squat 17b.

У майбутньому “Люмен” планує зробити багатофункціональним простором. Вранці та вдень тут пропонуватимуть каву і чай та проводитимуть лекції чи презентації, а ввечері бар працюватиме у традиційному форматі.

Команда також працює над інтеграцією безбар’єрних рішень для гостей із інвалідністю. Хоча ліфт встановити неможливо, на першому поверсі зроблять кнопку виклику персоналу для допомоги.

Ціни: коктейль Blue Cheese Martini – 360 грн, коктейль Virginie – 320 грн, коктейль Lumen – 360 грн, в'єтнамський кранч салат з креветкою – 230 грн, паштет з курячої печінки з цибулевим конфі – 190 грн

Адреса: вул. Терещенківська, 17Б

Режим роботи: із середи до неділі з 17:00 до 23:00

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Фото: Poster; “Люмен”