The Guardian включила три фото з України до списку найкращих за 2024 рік

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Ірина Маймур
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До списку найкращих фото 2024 року The Guardian увійшли три світлини з України.

Загалом у підбірці 22 фото. Вони відображають важливі події року у світі, зокрема наслідки повені у Валенсії і замах на Дональда Трампа.

Які фото з України є в підбірці The Guardian

  • Тіла російських солдатів після штурму у Харківській області, Костя Ліберов

Фото зроблене в Харківській області під час наступу на Вовчанськ. На знімку, зробленому дроном, видно наслідки атаки FPV-дронів, які зупинили штурм російських військ.

  • Татуйовані руки командира на Донеччині, Том Пітер

Світлина зображає командира снайперської групи Романа, який повернувся з Франції, щоб захищати Україну. Його татуювання «помста» і «ненависть» символізують втрати друзів у війні.

  • Меморіал парамедикині Ірини Цибух у Львові, Юлія Кочетова

Ірина Цибух з позивним "Чека" – парамедикиня батальйону "Госпітальєрів", у цивільному житті – журналістка, була менеджеркою реформи Суспільного, також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини. Дівчина загинула 29 травня під час ротації на Харківському напрямку.

Фото: Костя Ліберов, Том Пітер, Юлія Кочетова

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Опубліковано: 26 грудня 2024
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