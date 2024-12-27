“Нова пошта” відновить мозаїку, знищену під час ремонту відділення у Вінниці

“Нова пошта” відновить мозаїку на фасаді, знищену під час ремонту відділення у Вінниці.

Про це компанія повідомила у коментарі під дописом Pragmatika.media.

Заявили, що ведуть роботу з місцевими органами самоврядування і громадою для реставрації. Також уже звʼязалися з майстрами, які зможуть відновити панно.

На мозаїці були зображені студенти в різних національних вбраннях, адже будівля розташована в районі Вінницького медичного університету (вулиця Івана Дзюби).

Нагадаємо, що нещодавно “Нова пошта” закрила чорною вагонкою мозаїку у Вінниці на відділенні №19. Пізніше стало відомо, що її знищили .

У компанії пояснили, що вони орендують приміщення і отримали підтвердження від власника про демонтаж. На місці старої мозаїки хотіли розробити й розмістити нову в українському стилі.

Фото: Ельміра Еттінгер