“Нова пошта” відновить мозаїку, знищену під час ремонту відділення у Вінниці

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Ірина Маймур
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“Нова пошта” відновить мозаїку на фасаді, знищену під час ремонту відділення у Вінниці.

Про це компанія повідомила у коментарі під дописом Pragmatika.media.

Заявили, що ведуть роботу з місцевими органами самоврядування і громадою для реставрації. Також уже звʼязалися з майстрами, які зможуть відновити панно.

На мозаїці були зображені студенти в різних національних вбраннях, адже будівля розташована в районі Вінницького медичного університету (вулиця Івана Дзюби).

Нагадаємо, що нещодавно “Нова пошта” закрила чорною вагонкою мозаїку у Вінниці на відділенні №19. Пізніше стало відомо, що її знищили.

У компанії пояснили, що вони орендують приміщення і отримали підтвердження від власника про демонтаж. На місці старої мозаїки хотіли розробити й розмістити нову в українському стилі.

Фото: Ельміра Еттінгер

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Опубліковано: 27 грудня 2024
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