"Українська книгарня" із сучасними та класичними книжками відкрилася у Ризі

У столиці Латвії Ризі відкрилася "Українська книгарня", яка продає книжки українською мовою.

Про це пише "Читомо".

Відомо, що проєкт почав працювати у березні 2024 року як інстаграм-сторінка, а згодом відкрився і сайт.

За словами засновника книгарні Артема Чуйка, у Латвії опинилися багато українських дітей, які за кілька років можуть асимілюватися й забути українську мову.

Перша партію книжок, які придбав Артем, були саме дитячими, але пізніше стало зрозуміло, що є чималий запит і у дорослої аудиторії. Серед популярних категорій: жіночі романи, українська класика, трилери, популярна психологія.

Наразі найпопулярнішими книжками "Української книгарні" у Ризі стали видання Іларіона Павлюка "Я бачу вас цікавить пітьма", Сергія Жадана "Ворошиловград" та "Інтернат", Євгенії Кузнєцової "Драбина" та "Мієчка", а також українська класика.

Книгарня співпрацює з видавництвами Vivat, "Бородатий тамарин", КСД, "Видавництво Старого Лева", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Ранок", "Віхола" та "Видавництвом Олександра Савчука".

Окрім того, книгарня поширює книжки, перекладені з української на інші європейські мови, а ще співпрацює з українським центром при Гарвардському університеті, який займається перекладами українських авторів англійською, і активно шукає видавництва, які також займаються перекладами українських письменників на інші мови.

Фото: Читомо