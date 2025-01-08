Бар-театр “Ґодо” запрацював на Великій Васильківській

На вулиці Великій Васильківській у Києві відкрився бар-театр “Ґодо”.

Про це пише The Village Україна.

Засновники закладу — співзасновник Squat 17b Мирослав Криж, артдиректорка Squat 17b Тамара Бабакова й бізнесмен і меценат Гарік Корогодський.

“Ґодо” має два поверхи. На першому поверсі розташована зона бару, а на мінус першому — театральна сцена. Тут планують проводити вистави, концерти, лекції й майстер-класи. У закладі також є кінопроєктор, гримерка й команда супроводу мистецьких подій.

У театральній залі може розміститися 36 осіб по квитках. Ще чотири місця зарезервовані для військових, їхніх родин і ВПО. У барній зоні — близько 30 місць.

Шеф-кухарем закладу став Гліб Клименко, відомий за проєктами First Line Group. А за напої відповідає шефиня-барледі Юлія Терлецька, бренд-амбасадорка горілки Nemiroff.

Простір повністю pet-friendly. Також “Ґодо” пристосований для людей з інвалідністю. На вході обладнали пандус для візків і крісел колісних, а на барному поверсі є інклюзивна вбиральня. Також у закладі зазначають, що для допомоги людям з інвалідністю планують залучати волонтерів.

Ціни: тапас із філе-міньйон — 310 грн, паніпурі з ікрою щуки — 690 грн, коктейль “Прима” — 310 грн, коктейль “Мольєр” — 520 грн, коктейль “Негроні” — 310 грн, коктейль “Мімоза” — 280 грн, коктейль “Вірджин Порнстар” — 260 грн, фільтр-кава — 90 грн

Адреса: вул. Велика Васильківська, 33

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:30