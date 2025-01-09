Бар Kyi з магазином пляшкових коктейлів відкрили в ЦУМі

Бар Kyi з магазином пляшкових коктейлів відкрили на шостому поверсі ЦУМу.

Це проєкт Артема Скапенка, відомого за закладами LoggerHead, HRAM, MAD Bar’s House та медіа BAROUT, у партнерстві з Наталею Макарчук.

Барну карту розробив Іван Носко (LoggerHead), а меню закусок — переможець “Мастер Шеф. Професіонали” Артем Кабулахін.

В основі концепції — популяризація якісного алкоголю українського виробництва. Горілка KYI, яка стала символом закладу, подається не традиційно в чарці, а у форматі "perfect serve": в келиху з льодом, ароматичними екстрактами та біттерами.

У меню — RTD-коктейлі (ready to drink), пиво, міцний алкоголь, а також закуски, які гармонійно доповнюють напої. Премікси готують щодня. На кранах представлені коктейлі Pornstar, Negroni та KYI Sour. Також доступні пляшкові коктейлі, наприклад, Aviation (500 мл за 695 грн).

Серед закусок є поліський шовдар із буряком, рибний мус із сома та мідіями конфі, крем із копченого сома та інші.

Артем Скапенко анонсував, що KYI BAR&SHOP у ЦУМі стане першим із 20 запланованих закладів у різних містах України. Наступна локація може з’явитися у Львові.

Ціни: коктейль KYIV Sour на крані або в банці — 220 грн, чарка KYI горілки — 66 грн, картопляні чіпси homemade — 75 грн, курячий паштет з яблучним мармеладом — 130 грн, коктейль Aviation у пляшці (500 мл) — 695 грн

Адреса: вул. Хрещатик, 38, ЦУМ, 6-й поверх

Графік роботи: 10:00-22:00

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Фото: Kyi