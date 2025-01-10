Сімейне кафе під Києвом оздобило інтер'єр сучасною мозаїкою: дивіться, який вигляд воно має
Восени 2024 року у Вишгороді на вулиці Дніпровській, 11, відкрилося сімейне кафе "Квартира 5", власники якого замовили для оздоблення інтер’єру мозаїку.
Про це пише "Хмарочос".
Над мозаїчним панно працювали художниці Ксенія Ковальова й Анастасія Кравчук, а для його створення використали плитку та дзеркала. Мозаїка зображає місто Вишгород із дамбами та гідроелектростанцією.
Окрім їжі та напоїв у закладі також можна придбати вироби українських художників і майстрів, картини, декор та кераміку.
Фото: Ельміра Еттінгер
Опубліковано: 10 січня 2025