Сімейне кафе під Києвом оздобило інтер'єр сучасною мозаїкою: дивіться, який вигляд воно має

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Валерія Гуржий
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Восени 2024 року у Вишгороді на вулиці Дніпровській, 11, відкрилося сімейне кафе "Квартира 5", власники якого замовили для оздоблення інтер’єру мозаїку.

Про це пише "Хмарочос".

Над мозаїчним панно працювали художниці Ксенія Ковальова й Анастасія Кравчук, а для його створення використали плитку та дзеркала. Мозаїка зображає місто Вишгород із дамбами та гідроелектростанцією.

Окрім їжі та напоїв у закладі також можна придбати вироби українських художників і майстрів, картини, декор та кераміку.

Фото: Ельміра Еттінгер

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Опубліковано: 10 січня 2025
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