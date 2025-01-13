Книгарня-кав'ярня "Закапелок" відкрилася у Будинку профспілок на Хрещатику

107
Валерія Гуржий
share share

На Хрещатику у Будинку профспілок відкрилася друга книгарня-кав'ярня "Закапелок". Перший заклад розташований на Подолі.

Тут можна працювати, купити книжки, випити напої, а також скуштувати десерти. Також на локації розташоване відділення "Нової пошти", що дає змогу купити книжки та відправити їх одразу друзям та родичам.

Ціни: капучино – від 65 грн, чай – 60 грн, крафтовий чай – 120 грн, вино – 150 грн, какао – 80 грн, матча – від 100 грн.

Де: Хрещатик, 16

Графік роботи: пн-пт: 08:00 – 21:00, сб-нд: 09:00-19:00

Instagram

А ви плануєте відвідати "Закапелок" на Хрещатику?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 січня 2025
share share
При в’їзді до мікрорайону Бортничі облаштували нову кругову розв’язку: фото При в’їзді до мікрорайону Бортничі облаштували нову кругову розв’язку: фото "Київпастранс" планує закупити нові трамвайні вагони за майже 300 млн гривень: що з цим не так "Київпастранс" планує закупити нові трамвайні вагони за майже 300 млн гривень: що з цим не так У Steam з’явилася українська гра Threedayz, заснована на подіях російсько-української війни У Steam з’явилася українська гра Threedayz, заснована на подіях російсько-української війни На території НАУ хочуть побудувати ще 2 багатоповерхівки: подробиці На території НАУ хочуть побудувати ще 2 багатоповерхівки: подробиці
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.