Книгарня-кав'ярня "Закапелок" відкрилася у Будинку профспілок на Хрещатику

На Хрещатику у Будинку профспілок відкрилася друга книгарня-кав'ярня "Закапелок". Перший заклад розташований на Подолі.

Тут можна працювати, купити книжки, випити напої, а також скуштувати десерти. Також на локації розташоване відділення "Нової пошти", що дає змогу купити книжки та відправити їх одразу друзям та родичам.

Ціни: капучино – від 65 грн, чай – 60 грн, крафтовий чай – 120 грн, вино – 150 грн, какао – 80 грн, матча – від 100 грн.

Де: Хрещатик, 16

Графік роботи: пн-пт: 08:00 – 21:00, сб-нд: 09:00-19:00

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