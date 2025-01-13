Книгарня-кав'ярня "Закапелок" відкрилася у Будинку профспілок на Хрещатику
На Хрещатику у Будинку профспілок відкрилася друга книгарня-кав'ярня "Закапелок". Перший заклад розташований на Подолі.
Тут можна працювати, купити книжки, випити напої, а також скуштувати десерти. Також на локації розташоване відділення "Нової пошти", що дає змогу купити книжки та відправити їх одразу друзям та родичам.
Ціни: капучино – від 65 грн, чай – 60 грн, крафтовий чай – 120 грн, вино – 150 грн, какао – 80 грн, матча – від 100 грн.
Де: Хрещатик, 16
Графік роботи: пн-пт: 08:00 – 21:00, сб-нд: 09:00-19:00
Опубліковано: 13 січня 2025
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