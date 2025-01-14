У ЖК "Файна Таун" побудували 100-метровий пішохідний міст: дивіться, який вигляд він має

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Валерія Гуржий
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Перший в Україні параметричний міст авторства Archimatika відкрили у ЖК "Файна Таун". Він продовжує пішохідну променаду комплексу і призначений розділяти пішохідні й автомобільні потоки на перетині пішої променади й автомобільного проїзду.

Про це пише "Хмарочос".

Міст має просторово викривлену поверхню, виготовлену з монолітного залізобетону. Через просторову викривленість, кожна ділянка конструкції не схожа на іншу – має своє положення в просторі, габарити та форму. Фактично, в конструкції немає жодного типового елементу – всі елементи споруди "винаходилися з нуля".

Наприклад, через складність форми, використати стандартну опалубку було неможливо. Тому за кресленнями виготовили індивідуальну опалубку, яку можна застосувати лише на цьому обʼєкті.

Для оптимізації і пришвидшення проєктування, використали параметричний підхід зі синергією математики, проєктування і програмування. Бажану форму описали математичним виразом – і надалі, геометрія коригувалася за рахунок зміни параметрів виразу. Аби максимізувати точність будівництва, отриману форму умовно поділили на 200 сегментів. Для кожного сегменту виготовили додаткові детальні креслення – що дозволило визначити положення елементів у просторі без суттєвих похибок.

Фото: Хмарочос

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Опубліковано: 14 січня 2025
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