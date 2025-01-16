У застосунку "Штрафи UA" тепер можна оплатити штраф за паркування зі знижкою 50%: подробиці

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Валерія Гуржий
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У застосунку "Штрафи UA" з’явилася нова функція, яка дозволяє швидко контролювати всі порушення, переглядати фото-підтвердження і одразу сплачувати штраф за парковку зі знижкою 50% у перші 10 днів.

Наразі сервіс працює у 19 містах України: Одеса, Дніпро, Львів, Вінниця, Житомир, Тернопіль, Івано-Франківськ, Біла Церква, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Трускавець, Стрий, Дрогобич, Самбір, Хуст, Білгород-Дністровський, Золотоноша, Володимир-Волинський та Вознесенськ.

Раніше автоінспектори залишали штрафи за паркування під склом автомобіля, через що вони часто губилися. Був навіть випадок, коли користувачі записали відео, як штраф вкрала ворона. Через такі випадки водії дізнавалися про штрафи вже тоді, коли виникали серйозні проблеми, наприклад, блокування банківських рахунків.

Наявність застосунка дає можливість перевірки та оплати штрафів, а також знизити ризики втрати повідомлення й уникнути проблем із банківськими рахунками чи вилученням авто.

"Штрафи UA" — національний сервіс, який працює з 2016 року. За цей час застосунок допоміг понад 2,5 мільйонам водіїв уникнути прострочень, сплатити штрафи, купити автоцивілку, зелену картку та зберігати документи в електронному форматі. Завдяки сервісу до бюджету України надійшло понад 340 мільйонів гривень.

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Опубліковано: 16 січня 2025
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