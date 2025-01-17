В Україні з’явилася перша мобільна станція для реставрації книжок: як вона працює

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого отримала від Чехії першу мобільну станцію ARCHA1 для збереження і реставрації книжок.

Про це повідомили в соцмережах закладу.

ARCHA1 — це автономний контейнер розміром 6 на 2,3 метри, обладнаний сучасною технікою для очищення, дезінфекції, осушування й реставрації документів, документів, які постраждали через пожежі, затоплення чи неналежні умови зберігання. Станція має власний генератор і систему водопостачання, що дозволяє працювати незалежно від зовнішніх умов.

"Мобільна станція була доставлена Україну цього тижня в межах проєкту “Мобільні станції для захисту та оцифрування бібліотечних фондів”, який став можливим завдяки тісній співпраці з нашими чеськими колегами та численними донорами", — повідомляють у бібліотеці.

Комплекс буде використовуватися в бібліотеках по всій Україні.

У Чехії вже готують другу мобільну станцію ARCHA2, яка спеціалізуватиметься на оцифруванні бібліотечних фондів.

Фото: Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого