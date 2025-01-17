Активісти проєкту "Спадщина.UA" представили візуалізації того, який вигляд може мати Палац Щеньовських на Вінниччині після реновації.

Візуалізації зробили у двох різних кольорах – "тосканська блакить" і "оливка" та попередили, що ці кольори не є "рідними" для палацу. В організації додали, що палац впорядкований, доглянутий, загосподарьований, перебуває під постійним наглядом та охороною та шукає інвестора.

Тосканська блакить

Оливка

Палац Щеньовських побудований наприкінці ХІХ століття, має площу споруди 1010 кВ.м. А площа ділянки сягає 0,43 сотих, а довкола – розкішні історичні сади.

Фото: "Спадщина.UA"