Який вигляд може мати Палац Щеньовських на Вінниччині після реновації: візуалізації

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Валерія Гуржий
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Активісти проєкту "Спадщина.UA" представили візуалізації того, який вигляд може мати Палац Щеньовських на Вінниччині після реновації.

Візуалізації зробили у двох різних кольорах – "тосканська блакить" і "оливка" та попередили, що ці кольори не є "рідними" для палацу. В організації додали, що палац впорядкований, доглянутий, загосподарьований, перебуває під постійним наглядом та охороною та шукає інвестора.

Тосканська блакить

Оливка

Палац Щеньовських побудований наприкінці ХІХ століття, має площу споруди 1010 кВ.м. А площа ділянки сягає 0,43 сотих, а довкола – розкішні історичні сади.

Фото: "Спадщина.UA"

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Опубліковано: 17 січня 2025
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