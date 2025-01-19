Фото дня: McDonald's на Лукʼянівці у день відкриття 1997 року

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Наталія Габрух
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McDonald's в приміщенні станції метро “Лук'янівська” у Києві відкрився 25 травня 1997 року.

За спогадами очевидців, черга у перший день після відкриття була настільки великою, що частина покупців залишилися ночувати біля входу, щоб вранці поїсти першими.

Наступного дня ще один McDonald's відкрили на Севастопольській площі, а пізніше — на Поштовій площі, Хрещатику й біля станції метро “Лівобережна”.

Наразі в Україні працює 109 закладів мережі McDonald's.

Нагадаємо, що 18 січня внаслідок російської балістичної атаки у Києві уламками ракети був пошкоджений McDonald's біля станції метро “Лук’янівська”.

Також постраждала станція метро “Лук’янівська”, був пошкоджений трубопровід, будівлі та авто. Було повідомлено про трьох загиблих та трьох поранених у Шевченківському районі внаслідок російської атаки.

Фото: РБК Україна, “Укрінформ”, Клуб корінного киянина

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Опубліковано: 19 січня 2025
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