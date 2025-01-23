Які мережі ресторанів відкрили найбільше закладів за 2024 рік — дослідження Poster
Український сервіс автоматизації для закладів Poster провів дослідження й визначив, хто відкрив найбільше нових локацій у 2024 році.
Рейтинг включає 11 ресторанів, які розширюють свої мережі як в Україні, так і за кордоном.
ТОП-11 лідерів за кількістю нових закладів
- Лідер – Pizza day. Мережа відкрила 81 новий заклад.
- “Галя Балувана” — 70 нових закладів. Компанія активно розвиває й інші проєкти, зокрема польську франшизу Wesola Pani (40 локацій), Gabar (9 закладів) і MultiCook (150 закладів за межами України).
- “Файні Льоди” — 53 нових ресторани.
- Edes — 33 локації.
- I love Kebab — 33 заклади.
- СoffeArt — 26 нових кав’ярень. Також відкрито проєкти Rubimjarim (7 закладів), Mlyny (2 заклади) та Mavra (1 заклад).
- Київська шаурма №1 — 25 локацій.
- Сімейна пекарня — 24 заклади.
- Vanil — 23 локації.
- Lviv Croissants — 22 нових ресторани. Компанія зробила акцент на міжнародній експансії: відкрито по одному закладу в Польщі, Словаччині, Чехії та США.
- Foodie Space — 14 закладів.
Що відкривали відомі мережі
- Gastrofamily відкрили 9 ресторанів: 7 в Україні (включно з мережею барів “Білий Налив” у Києві, Білій Церкві, Луцьку, Рівному та Ірпені) та 2 у Польщі. Рік почався з відкриття ресторану “Барсук” у Києві, який зазнав пошкоджень через вибухову хвилю, але швидко відновився.
- McDonald’s відкрив 8 нових закладів, інвестувавши $29 млн. Серед локацій: Чернівці, Одеса, Львів, Боярка, Ковель, Вінниця та два ресторани у Києві.
- “Чорноморка” поповнила мережу п’ятьма закладами в Україні та чотирма в Європі, зокрема відкрили новий формат “Устриці та Гуси”.
Фото: Edes/Poster
Опубліковано: 23 січня 2025
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