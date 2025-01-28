Евакуйовані картини з Одеського музею показали на виставці у Берліні

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Валерія Гуржий
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У Берліні відкрили виставку в Gemäldegalerie, на якій представлено 60 робіт, евакуйованих з Одеського музею західного та східного мистецтва.

Про це пише The Art Newspaper.

На відкриття виставки завітав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, де засудив війну росії проти української культури. Виставка, що фінансується урядом Німеччини. У залі представлені роботи Франса Галса, Корнеліса де Хема, Бернардо Строцці та Франческо Граначчі, з картинами з колекції Gemäldegalerie.

У Фонді прусської культурної спадщини, який опікується Gemäldegalerie заявили, що "виставка підкреслює, що музеї в Україні, які перебувають під загрозою зникнення, та їхні колекції є частиною європейської культури, як і частиною української ідентичності".

Вхід на виставку, яка триватиме до 22 червня, для українців вільний, а інформація та каталог доступні українською мовою.

Заснований у 1923 році Одеський музей західного та східного мистецтва є домом для великої колекції, зосередженої на європейському живописі, скульптурі, гравюрі та прикладному мистецтві від епохи Відродження до ХХ століття. Невдовзі після російського вторгнення 24 лютого 2022 року найважливіші картини було переміщено до аварійного сховища в Україні. У вересні 2023 року 74 роботи були привезені до Берліна.

Фото: The Art Newspaper

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Опубліковано: 28 січня 2025
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