У Київському авіаційному інституті відкриють науковий парк: що там буде

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Ірина Маймур
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На базі Київського авіаційного інституту у 2024 році запрацює науковий парк.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Парк стане майданчиком для розробки технологій у сферах deep tech, цивільних БПЛА, кібербезпеки, defence tech, штучного інтелекту, машинного навчання, матеріалознавства, роботизованих систем та інженерії. Його створюють за участю університету та українських компаній, зацікавлених у стимулюванні інновацій у своїх галузях.

Як працюватиме науковий парк

Його діяльність охоплюватиме три ключові напрями:

  1. Розробка інновацій та їх подальший трансфер у бізнес.
  2. Інкубаційні та акселераційні програми для стартапів.
  3. Виконання комерційних проєктів та надання інженерних сервісів для компаній.

Створення таких парків є важливим етапом у реформуванні наукової сфери та стимулюванні державно-приватного партнерства, зазначають у МОН. Подібні проєкти допомагають:

  • прискорити трансфер технологій між науковими установами та бізнесом;
  • зменшити відтік інтелектуального капіталу з країни;
  • сприяти розвитку економіки високих технологій, що створює додану вартість для України.

Партнери проєкту отримають ексклюзивний доступ до наукових розробок та можливість першими інтегрувати їх у виробничі процеси.

Українські інженерні компанії зможуть розмістити свої офіси на території інституту. Це дасть їм змогу співпрацювати з науковцями та студентами в режимі реального часу.

Фото: Київський авіаційний інститут

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Опубліковано: 29 січня 2025
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