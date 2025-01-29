У Київському авіаційному інституті відкриють науковий парк: що там буде
На базі Київського авіаційного інституту у 2024 році запрацює науковий парк.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Парк стане майданчиком для розробки технологій у сферах deep tech, цивільних БПЛА, кібербезпеки, defence tech, штучного інтелекту, машинного навчання, матеріалознавства, роботизованих систем та інженерії. Його створюють за участю університету та українських компаній, зацікавлених у стимулюванні інновацій у своїх галузях.
Як працюватиме науковий парк
Його діяльність охоплюватиме три ключові напрями:
- Розробка інновацій та їх подальший трансфер у бізнес.
- Інкубаційні та акселераційні програми для стартапів.
- Виконання комерційних проєктів та надання інженерних сервісів для компаній.
Створення таких парків є важливим етапом у реформуванні наукової сфери та стимулюванні державно-приватного партнерства, зазначають у МОН. Подібні проєкти допомагають:
- прискорити трансфер технологій між науковими установами та бізнесом;
- зменшити відтік інтелектуального капіталу з країни;
- сприяти розвитку економіки високих технологій, що створює додану вартість для України.
Партнери проєкту отримають ексклюзивний доступ до наукових розробок та можливість першими інтегрувати їх у виробничі процеси.
Українські інженерні компанії зможуть розмістити свої офіси на території інституту. Це дасть їм змогу співпрацювати з науковцями та студентами в режимі реального часу.
Фото: Київський авіаційний інститут