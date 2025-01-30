Стелу віком 5 тисяч років, схожу на статевий орган, знайшли на Дніпропетровщині

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Валерія Гуржий
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В одному з дніпровських лісів знайшли стелу доби енеоліту, якій приблизно 5 тисяч років.

Про це пише "Суспільне. Дніпро".

За словами співробітника Дніпропетровського музею імені Яворницького Ярослава Гураля, пам’ятка чимось схожа на фалічний символ. Виконуючий обов’язки директора Олександр Старік, припуска, що стела датована третім тисячоліттям до нашої ери — їй приблизно 5 тисяч років. Пам’ятку розкопали, але через вагу не змогли завантажити і перевезти.

"За формою воно взагалі нагадує, якби, людину, але є й форми фалічні, кожен бачить в міру своєї зіпсованості", — сказав співробітник музею Ярослав Гураль.

Знайшов кам'яну стелу археолог та історик Дмитро Філімонов. За його словами, помітив її випадково під час прогулянки лісом. Масштабів знахідки спочатку не розумів.

"Вона була під землею, тільки краєчок виглядав невеликий. Цього було достатньо щоб зрозуміти, що це давня річ. На ній місцеві жителі шашлики смажили", — розказав археолог.

Стели, віком у п'ять тисяч років, є рідкістю для Дніпра. Цю розкопали на території Ігренського півострова, де є поселення і могильники доби енеоліту. Такі споруди мали культове значення для предків.

"Вони різні за формою, але мають антропоморфні ознаки. Були пов’язані з особливими традиціями духовного життя, але в основному вони брали безпосередню участь у поховальному обряді", — пояснив він.

У планах — доправити пам’ятку на зберігання, а для цього знадобиться підйомник. Далі — стелу ретельно вивчатимуть і визначать, чому вона має фалічну форму.

Фото: Суспільне.Дніпро

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Опубліковано: 30 січня 2025
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