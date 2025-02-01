“Львівські круасани” відкрили перший заклад у Франції

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Ірина Маймур
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Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Франції. Він запрацював у центрі Канн, на вулиці Rue d’Antibes.

Про це повідомив співзасновник мережі Андрій Галицький.

Франшизу придбали місцеві підприємці, які вже володіють рестораном із зіркою Michelin. На відкриття закладу завітав мер Канн Давід Ліснар, який уперше скуштував львівські круасани.

Меню налічує понад 35 видів круасанів, зокрема й авторські варіації з французьким акцентом – з козячим сиром, медом і горіхами, мортаделлою, грушою та горгонзолою, а також з сиром раклет і сиров’яленою шинкою.

Франція стала пʼятою країною за межами України, де працює мережа. До цього Lviv Croissants вийшли на ринки Польщі, Словаччини, Чехії та США.

Фото: Андрій Галицький; Lviv Croissants

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Опубліковано: 01 лютого 2025
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