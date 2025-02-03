У Чорнобильському заповіднику вирубали 100-річні дуби: збитки довкіллю сягають 59 млн гривень

До суду скерували обвинувальний акт щодо учасників злочинної організації, які незаконно вирубили дерева у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідством встановлено, що організатор злочинної групи – підприємець, маючи корупційні зв’язки з керівництвом ДСП "Північна Пуща" та безперешкодний доступ до території зони відчуження і можливості реалізації деревини, створив злочинну організацію для незаконної вирубки та збуту деревини на території заповіднику.

До протиправної діяльності він залучив ще двох підприємців, які мали досвід у рубці, перевезенні та продажі деревини, а також правоохоронців, які забезпечували "прикриття" злочинної схеми і безперешкодне транспортування зрубаної деревини з території заповідника.

У середині листопада 2023 року в.о. керівника ДСП "Північна Пуща", використовуючи своє службове становище, видав учасникам організованої групи перепустки для в’їзду до місця вирубки та вказав територію, де зростали 100-річні дуби діаметром до одного метра.

На початку грудня 2023 року вони зрубали 185 дерев породи дуб, вільха та береза. Незаконно заготовлену деревину вивезли до місця складування, після чого транспортували в Київ і реалізували на деревообробне підприємство без належних дозвільних документів. Залучені до схеми правоохоронці забезпечили безперешкодний перевіз незаконно зрубаної деревини до Києва.

Під час слідчих дій вилучено близько 1 000 чотириметрових колод загальним об’ємом понад 350 куб м, вартістю понад 5 млн грн. Вирішується питання ро передачу вилученого до АРМА. Загальна шкода довкіллю оцінюється у понад 59 млн грн.

На майно обвинувачених накладено арешт для забезпечення відшкодування завданих збитків.

Фото: Офіс генерального прокурора, Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник