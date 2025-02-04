Буча вироблятиме до 50% власної електроенергії для потреб громади

У Бучанській громаді запрацювала перша когенераційна установка потужністю 2,5 МВт. Вона вже постачає електроенергію до загальної мережі України, посилюючи енергетичну безпеку регіону.

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Впровадження сучасних когенераційних установок не лише сприятиме стабільному енергопостачанню, а й допоможе зменшити залежність від централізованих джерел.

Далі планують встановити ще п’ять таких установок загальною потужністю 15 МВт, що дозволить покрити до 50% енергетичних потреб Бучанської громади, забезпечивши її ще більшою автономністю.

Проєкт реалізовано у співпраці з ТОВ "Укрпалет Енерджі" в межах стратегії з підвищення енергонезалежності.