Львівське сміттєзвалище перетворять на парк: скільки це коштуватиме та як це робитимуть

У Львові на Грибовицькому сміттєзвалищі завершили перший етап рекультивації, вартість якої склала 17,8 млн євро.

Про це повідомив директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров, пише "Суспільне".

Наразі вже повністю рекультивований весь полігон, застелений спеціальною гідроплівкою, осушені всі фільтраційні озера. Залишилось єдине озеро, яке буде відфільтровувати всі залишки з полігону. Друга стадія робіт розпочнеться за декілька тижнів та коштуватиме 8,4 млн євро. До кінця 2025 року його мають повністю застелити зеленню.

Під час першої фази зробили виположення та терасування полігону, привели його до правильної форми і закрили спеціальними шарами. На сміття пішло 30 сантиметрів мінерального ґрунту, на нього — дренажний геокомпозит — пластик для рівномірного збору газу. Потім — мембрана, яка унеможливлює попадання будь-чого всередину та назовні. Потім — геотекстиль, який захищає від пошкоджень. По ньому зараз навіть їздить техніка.

Це один з найбільших полігонів в Україні. Перша фаза рекультивації тривала досить довго, бо вона була складна і було багато речей, які не знали як робити. Друга фаза рекультивації – це пів метра ґрунту, ним буде повністю покрите все тіло полігону. Крім того, кожну годину тут генерують електроенергію — 400 кіловат, переробляючи біогаз.

За словами міського голови Андрія Садового, на місці полігону буде паркова зона, міська рада наразі опрацьовує концепт з підрядниками.