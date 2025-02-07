У Лондоні відкрився ресторан української кухні “Намисто”

У Лондоні з’явився ресторан української кухні "Намисто". Його відкрили співак Ігор Целип зі своєю подругою Христиною Мокрецькою, пише NV.

Ресторан працює у форматі вихідного дня за попереднім бронюванням. Він розташований за адресою 6−12 London Rd, Morden SM4 5BQ.

Заклад поєднує гастрономію та культуру і пропонує гостям справжні українські страви та атмосферу, що нагадує дім.

Меню ресторану розроблене з особливою увагою до традиційних рецептів. Власники надихалися сімейними спогадами та хотіли передати справжні смаки України.

"Коли ми працювали над стравами, я згадував, як моя бабуся готувала борщ, пекла пиріжки. Тепер ці смаки доступні в Лондоні, і мене тішить, що гості цінують нашу кухню", — розповів Целип.

Окрім гастрономічної частини, у ресторані будуть проходити благодійні вечори, музичні зустрічі, літературні читання та кулінарні майстеркласи.

"Це місце має об'єднувати людей. Ми прагнемо не просто пригощати гостей, а й популяризувати українську культуру", — зазначає співзасновник.

Фото: NV; “Намисто”