Дивіться, як у Львові промислову історичну будівлю ревіталізували у креативний хаб

У Львові завершили зовнішні роботи на адміністративній будівлі колишнього трамвайного депо. Його ревіталізували у креативний хаб Lem Station, який сприяє розвитку підприємницьких, соціальних та культурних ініціатив мешканців міста

Про це пише Ne:Urban.

Зазначається, що наразі з впевненістю можна говорити про те, що Львів значною мірою випереджає всі інші міста України у реалізації подібних проєктів. Попри складний рельєф, до адміністративної будівлі колишнього трамвайного депо вдалось забезпечити безбар'єрний вхід. Проектуванням території навколо Lem Station займалась компанія Rozkvit.

Під час робіт також провели благоустрій навколишньої території.

Фото: Ne:Urban