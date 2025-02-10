Дивіться, як на даху львівської галереї встановили 3-метрову скульптуру "Маленький принц"

У Львові на даху сучасної мистецької галереї ZAG Gallery встановили скульптуру "Маленький принц". Це вже третій арт-об’єкт, встановлений до відкриття галереї, яке відбудеться 19 лютого.

Про це пише Lviv.media.

Скульптуру встановили на сьомому поверсі галереї, а її висота сягає 3 метри. Автором роботи є Олександр Гончарук. Скульптура уособлює дітей і має глибокий сенс: кожен сприймає її по-своєму, бачачи образ своєї дитини. Зазначається, що робота присвячена всім дітям — тим, хто на небі, на землі, у полоні, вдома, в еміграції, в окупації чи в дорозі.

Ця скульптура нагадує також про важливість дитячого сприйняття світу. Вона символізує підтримку, любов і розуміння для всіх, хто шукає свій шлях, і водночас закликає дорослих згадати, що в кожному з нас колись жив маленький принц.

У галереї розповідають, що "Маленький принц" на даху галереї ніби спостерігає за світом, звертаючи свій погляд до тих, хто внизу. Він вдивляється вдалечінь, стаючи невидимою підтримкою, оберігаючи кожного, хто лише шукає свій шлях, й потребує розуміння та співчуття. Скульптура створена, як символ безсмертя, нагадування для тих, чиє життя триває, шукати щастя в простих речах і навчати цьому інших.

Фото: Lviv.media