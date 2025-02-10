Унікальний замок 20 століття розвалюється у Бучі

У Бучі унікальна дача радника правління Києво-Ковельської залізниці Євгена Штамма, яка є зразком дачної архітектури початку XX століття вже тривалий час перебуває в аварійному стані. Вона збудована у стилі лицарського неороманського замку.

Про це пише "Вечірній Київ".

Раніше київський міський голова Олександр Омельченко підписав розпорядження про реконструкцію санаторію, але тоді роботи не були проведені через брак коштів. У 2019 році будівлю було внесено до переліку щойновиявлених пам’яток культурної спадщини.

Нещодавно депутат Київської обласної ради Роман Титикало звернув увагу на критичний стан будівлі, наголосивши, що "в будь-який момент ми можемо втратити цю пам’ятку назавжди". У 2022 році суд зобов’язав Київську міську раду укласти охоронний договір і розпочати реставрацію будівлі. Однак, станом на сьогодні, відновлювальні роботи не проводяться.

З цього приводу у КМДА повідомили, що 14 серпня 2024 року майновий комплекс був переданий в оренду. Відповідний договір оренди був укладений між Комунальним некомерційним підприємством "Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня", Департаментом комунальної власності Києва та Київським квартирно-експлуатаційним управлінням.

11 листопада було запропоновано Київраді укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини Київської області — пам’ятку місцевого значення "Будинок Штамма" на умовах, визначених Порядком укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини. Наразі охоронний договір перебуває на стадії укладання, оскільки потребує підготовки значної кількості документів.

Історія будівництва садиби пов’язане з відкриттям у 1903—1908 роках Києво-Ковельської лінії Південно-Західної залізниці, коли виникли дачні селища в Ірпені, Бучі, Ворзелі та Немішаєвому.

У цей період радник правління Києво-Ковельської залізниці Євген Львович Штамм придбав ділянку площею понад 19 гектарів на хуторі Ястремщина поблизу сучасного міста Бучі. Близько 1909 року він побудував тут головний будинок у вигляді замку площею 676 квадратних метрів, а також п’ять менших споруд.

В одній з них інженер Штамм організував школу для сільських дітей в одній з будівель. Після встановлення більшовицької влади на теренах України, садибу націоналізували, перетворивши затишний маєток на дитячий будинок. З 1945-1982 році в ній розташовувався дитячий будинок № 5 відділу охорони здоров’я.

У 1982 році у садибних будинках було проведено капітальний ремонт і передано їх дитячому санаторію "Дружний", де лікувалися діти з психоневрологічними захворюваннями.

У ніч на 14 січня 2004 року сталася пожежа через займання невимкнутої електроплитки. У приміщенні головного будинку перебувало 23 дівчинки віком від 6 до 15 років. Завдяки зусиллям чергової санітарки та медсестри, всі діти та працівники були евакуйовані. Десять дітей були доставлені до київської дитячої лікарні Охматдит з легким отруєнням димом, а дві тринадцятирічні дівчинки травмувалися, рятуючись від полум’я.

Фото: Сергій Вінцеславський/Вікі любить пам’ятки