Yakaboo назвала 10 найбільш продаваних книжок січня від українських авторів: список

Книжкова платформа Yakaboo спеціально підготувала рейтинг із 10 найбільш продаваних нею книжок українських авторів у січні 2025 року. Серед цієї десятки — видання про Валерія Залужного, книги Іларіона Павлюка, Ліни Костенко, Василя Симоненка тощо.

Про це пише для NV.

Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією

Автор: Володимир Станчишин

Видавництво: Віхола

Попереду ідеальне побачення, але ви невпевнені в собі. Хочеться виглядати бездоганно, бо партнер чи партнерка здається втіленням мрій. Відчуваєте хвилювання? Якщо ні — ця книжка не для вас. Якщо ж так — ласкаво просимо до клубу тривожних.

Книга розповідає про тривожність, депресію та страхи, які впливають на наше життя. Вона не дає чарівного рецепта, але допомагає прийняти думку, що хвилювання — це нормально. Головне — навчитися жити з ним і усвідомити його роль у нашому житті.

Малечі про інтимні речі

Автор: Юлія Ярмоленко

Видавництво: Віхола

Ця книжка присвячена важливій темі — частинам нашого тіла, які зазвичай приховані під білизною. Ми робимо це не через сором, а тому, що ставимося до них з особливою увагою та турботою. Йдеться про статеві органи: хлопчачі пеніс і мошонку, дівчачі вульву та піхву. Вони потребують правильного догляду, і саме цьому приділена велика увага у цій книзі.

Перед вами — видання з шістьома новими розділами, які розповідають про безпеку в інтернеті, вагітність, народження дітей, зміни в підлітковому віці, різні сім'ї тощо. Окрім цього, ви знайдете оновлені ілюстрації, ще сучасніші та яскравіші.

Так тобі й треба, або Чому в стосунках варто обирати себе

Автор: Катя Бльостка

Видавництво: Віхола

Відверта та жива розповідь про кохання, дорослішання і пошук себе. Катя Бльостка, письменниця, відома блогерка, ділиться спогадами: юність у маленькому місті, перші захоплення, розчарування та складні вибори.

Вона відверто говорить про сімейні кризи, труднощі і важливість власної цінності. Ця книга не просто про секс, романтику чи стосунки з чоловіками — вона про шлях до себе. Про те, як навчитися чути власні бажання, поважати свої почуття та приймати сміливі рішення. І все це — з фірмовою іронією, добрим гумором та дозою міцних словечок, які роблять розповідь ще більш справжньою.

Я бачу, вас цікавить пітьма

Автор: Ілларіон Павлюк

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Кримінальний психолог Андрій Гайстер отримує завдання — знайти зниклу дівчинку в селищі Буськів Сад. Тут, серед зимової тиші, ховається Звір — серійний убивця, якого всі бояться, але воліють не помічати. Розслідування заходить у глухий кут, Андрій не втрачає надії — він упевнений, що дівчинка ще жива, і готовий зробити все, аби її знайти. Але, схоже, він єдиний, кому це справді потрібно.

Це історія про байдужість, що гірша за зло, і темряву, що ховається всередині кожного з нас, про чесність перед собою, гріхи, що набувають реальних обрисів, і спокуту, яка дорожча за спокій.

Танець недоумка

Автор: Ілларіон Павлюк.

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Космічний біолог Гіль, колишній військовий із непростим минулим, опинився на межі прірви. Він безробітний, шлюб розвалюється, а ймовірність прояву спадкової хвороби неймовірно висока.

Але раптово з’являється рятівний шанс — наукова експедиція на далеку планету. Звучить ідеально: солідна зарплата, страхування, низькі ризики. Але чи варто ухвалювати рішення, керуючись лише страхом? І чи справді ця експедиція буде такою безпечною, як здається? Адже Іш-Чель — це не просто ще одна далека планета: на тих, хто насмілиться ступити на її ґрунт, чекає невідоме.

За Перекопом є земля

Автор: Анастасія Левкова

Видавництво: Лабораторія

Ще до анексії Криму Анастасія Левкова усвідомила себе українкою. Попри родинні зв’язки з КДБ і російське коріння, саме дружба з кримською татаркою стала першим кроком до пошуку власної ідентичності.

Основою книги стали близько 200 інтерв'ю з кримцями. Роман переплітає кримськотатарську культуру, українську літературу і сімейні секрети. Читач проходить шлях разом із героїнями — від дитинства до окупації півострова. У Криму кажуть: "За Перекопом землі немає". Але ця книга доводить: вона є, і варто її пізнати.

Триста поезій

Автор: Ліна Костенко

Видавництво: А-ба-ба-га-ла-ма-га

До цієї збірки увійшли найвідоміші вірші Ліни Костенко, які охоплюють різні періоди її творчості — від ранніх поезій до сучасних творів. Також у книзі представлені уривки з її культових романів і поем. Це найповніше вибране поетеси за часів Незалежності, яке дає змогу простежити еволюцію її стилю та світогляду.

Білий попіл

Автор: Ілларіон Павлюк

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Приватний детектив Тарас Білий розслідує вбивство молодої пані, звинувачуючи семінариста Хому Брута. Однак, потрапивши до хутора, він розуміє, що місце приховує страшні таємниці. І ці секрети виявляються ще страшнішими за містифікацію про панночку, яка повернулась з мертвих.

"Білий попіл" — це трилер у стилі нуар, який поєднує детективні загадки з містичними елементами. Проте в книзі особливий акцент зроблено на тому, що кожна загадка може мати два трактування: логічне й містичне, залишаючи читача в роздумах про те, чи перед нами детектив, чи справжня містика.

Задивляюсь у твої зіниці

Автор: Василь Симоненко

Видавництво: А-ба-ба-га-ла-ма-га

Збірка поезій Василя Симоненка — це відображення творчості поета, який став символом "шістдесятників". Його вірші неодноразово потрапляли під заборону радянської цензури, через що їх переписували від руки й передавали з уст в уста.

Творчість Василя стала голосом протесту й боротьби за правду, злагоду й людяність у часи репресій. У цій збірці поет торкається тем кохання, патріотизму, духовної свободи. Його слова і сьогодні надихають на глибокі роздуми та підтримують нас у пошуку власної ідентичності.

Залізний генерал. Уроки людяності

Автор: Людмила Долгоновська

Видавництво: Vivat

Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (2021−2024), увійшов в історію як воєначальник, який зірвав російський "бліцкриг" і зруйнував міф про непереможність армії агресора. Його фраза "Ця країна тримається на наших плечах", сказана 24 лютого 2022, стала символом спротиву.

Книга розкриває становлення Залужного як військового лідера і людину, яка залишалась скромною, турботливою, вимогливою, а на війні — незламною. Як радниця генерала, авторка ділиться досвідом співпраці, розповідаючи про тих, хто підтримував генерала, і що давало йому сили втілювати в життя свою місію — відстояти Україну.