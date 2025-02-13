Українські військові здобули 16 медалей на Іграх Нескорених у Канаді
Українські ветерани та військові взяли участь у п'яти зимових видах спорту на Іграх Нескорених-2025 у Канаді, де здобули 16 медалей.
Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.
Учасники змагалися у гірськолижному спорті, сноубордингу, лижних перегонах, біатлоні та скелетоні. Зі здобутих 16 медалей – 6 "золотих", 5 "срібних" та 5 "бронзових".
Усі медалісти України у зимових видах спорту на Іграх нескорених:
- Біатлон: Олег Омельчук – "золото" (клас – IBI4 - Open), Руслан Сергійчук – "золото" (IBI3 - Visually Impaired), Іван Лавренюк – "срібло" (IBI3 - Visually Impaired), Олександр Андрієнко – "бронза" (IBI1 - Sit Ski), Артур Милін – "бронза" (IBI2 - Standing Ski)
- Лижні перегони: Анатолій Бирко – "золото" (INO4 - Open), Володимир Марченко – "золото" (INO2 - Standing Ski), Ярослав Шаркий– "срібло" (INO2 - Standing Ski), Віктор Дикий – "срібло" (INO1 - Sit Ski), Валерій Одайник – "бронза" (INO2 - Standing Ski)
- Гірськолижний спорт: Сергій Гордієвич – "золото" (клас – IAS1 - Sit Ski), Олексій Горб – "срібло" (IAS1 - Sit Ski), Арсен Рябошапко – "срібло" (IAS2 - Standing Ski)
- Сноубординг: Олександр Андрощук – "золото" (ISB1-2-3 - Standing), Ігор Олійник – "бронза" (ISB1-2-3 - Standing)
- Скелетон: Ілля Гайдук – "бронза" (клас ISK3)
Фото: Суспільне Спорт
Опубліковано: 13 лютого 2025
McDonald’s на Лук’янівці відновив роботу після ракетного удару У Запоріжжі з'явилася ветеранська кав’ярня liberty – її відкрив звільнений з полону нацгвардієць Ла-ла Ленд, Кафе бажань, Вона: 10 романтичних фільмів до Дня всіх закоханих Куди піти у Києві 14-16 лютого: Kazka, Yaktak, Щука Риба та ковзанка під діджей сети