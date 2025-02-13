Українські військові здобули 16 медалей на Іграх Нескорених у Канаді

Українські ветерани та військові взяли участь у п'яти зимових видах спорту на Іграх Нескорених-2025 у Канаді, де здобули 16 медалей.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Учасники змагалися у гірськолижному спорті, сноубордингу, лижних перегонах, біатлоні та скелетоні. Зі здобутих 16 медалей – 6 "золотих", 5 "срібних" та 5 "бронзових".

Усі медалісти України у зимових видах спорту на Іграх нескорених:

Біатлон : Олег Омельчук – "золото" (клас – IBI4 - Open), Руслан Сергійчук – "золото" (IBI3 - Visually Impaired), Іван Лавренюк – "срібло" (IBI3 - Visually Impaired), Олександр Андрієнко – "бронза" (IBI1 - Sit Ski), Артур Милін – "бронза" (IBI2 - Standing Ski)

: Олег Омельчук – "золото" (клас – IBI4 - Open), Руслан Сергійчук – "золото" (IBI3 - Visually Impaired), Іван Лавренюк – "срібло" (IBI3 - Visually Impaired), Олександр Андрієнко – "бронза" (IBI1 - Sit Ski), Артур Милін – "бронза" (IBI2 - Standing Ski) Лижні перегони : Анатолій Бирко – "золото" (INO4 - Open), Володимир Марченко – "золото" (INO2 - Standing Ski), Ярослав Шаркий– "срібло" (INO2 - Standing Ski), Віктор Дикий – "срібло" (INO1 - Sit Ski), Валерій Одайник – "бронза" (INO2 - Standing Ski)

: Анатолій Бирко – "золото" (INO4 - Open), Володимир Марченко – "золото" (INO2 - Standing Ski), Ярослав Шаркий– "срібло" (INO2 - Standing Ski), Віктор Дикий – "срібло" (INO1 - Sit Ski), Валерій Одайник – "бронза" (INO2 - Standing Ski) Гірськолижний спорт : Сергій Гордієвич – "золото" (клас – IAS1 - Sit Ski), Олексій Горб – "срібло" (IAS1 - Sit Ski), Арсен Рябошапко – "срібло" (IAS2 - Standing Ski)

: Сергій Гордієвич – "золото" (клас – IAS1 - Sit Ski), Олексій Горб – "срібло" (IAS1 - Sit Ski), Арсен Рябошапко – "срібло" (IAS2 - Standing Ski) Сноубординг : Олександр Андрощук – "золото" (ISB1-2-3 - Standing), Ігор Олійник – "бронза" (ISB1-2-3 - Standing)

: Олександр Андрощук – "золото" (ISB1-2-3 - Standing), Ігор Олійник – "бронза" (ISB1-2-3 - Standing) Скелетон: Ілля Гайдук – "бронза" (клас ISK3)

Фото: Суспільне Спорт