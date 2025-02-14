До Дня всіх закоханих на київському вокзалі встановили інтерактивну інсталяцію "Серце України"

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Валерія Гуржий
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На Південному залізничному вокзалі Києва до Дня всіх закоханих встановили інтерактивну інсталяцію "Серце України", біля якої всі охочі можуть зізнатися в любові людині або навіть місту та побачити, як від кожного зізнання прискорюється інтерактивне серцебиття.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Переглянути інсталяцію та зізнатись в коханні можна до 17 лютого включно. Згодом вона працюватиме у форматі опитування: відвідувачі зможуть обрати, що найбільше люблять в Україні. Запитання будуть змінюватися щотижня, а результати відповідей у серпні з'являться на виставці Ukraine WOW.

Щоб активувати інсталяцію, відвідувачі мають перейти за QR-кодом, розміщеним на локації, та створити персоналізоване освідчення.

Авторам інсталяції "Серце України" є митець Микола Каблука, засновник компанії Expolight та художник Валерій Кузнєцов.

Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

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Опубліковано: 14 лютого 2025
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