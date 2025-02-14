До Дня всіх закоханих на київському вокзалі встановили інтерактивну інсталяцію "Серце України"
На Південному залізничному вокзалі Києва до Дня всіх закоханих встановили інтерактивну інсталяцію "Серце України", біля якої всі охочі можуть зізнатися в любові людині або навіть місту та побачити, як від кожного зізнання прискорюється інтерактивне серцебиття.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Переглянути інсталяцію та зізнатись в коханні можна до 17 лютого включно. Згодом вона працюватиме у форматі опитування: відвідувачі зможуть обрати, що найбільше люблять в Україні. Запитання будуть змінюватися щотижня, а результати відповідей у серпні з'являться на виставці Ukraine WOW.
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Щоб активувати інсталяцію, відвідувачі мають перейти за QR-кодом, розміщеним на локації, та створити персоналізоване освідчення.
Авторам інсталяції "Серце України" є митець Микола Каблука, засновник компанії Expolight та художник Валерій Кузнєцов.
Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов