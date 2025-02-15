У Києві відкриють екопростір “Зелений Вал” для активістів і захисників довкілля

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Ірина Маймур
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21 лютого у Києві відкриється новий екологічний простір “Зелений Вал”, створений за ініціативи Greenpeace Україна.

Це буде місце для зустрічей, навчання та взаємодії тих, хто прагне захищати довкілля та втілювати екологічні ініціативи.

На відкритті відвідувачі зможуть познайомитися з можливостями простору та долучитися до екологічного активізму. Заплановані майстер-класи з ліпки з глини та створення пластикових вітражів, фотовиставка пам’яті фотомитця-натураліста Дениса Кривого, тематичні екологічні ігри, а також лекція про кліматичний активізм. Завершиться подія живою музикою та неформальним спілкуванням за смаколиками, що стане нагодою для обміну ідеями та знайомств.

Подія відбудеться 21 лютого о 17:30 у Києві, неподалік від станції метро “Контрактова площа”. Адресу надсилають після реєстрації. Участь безкоштовна.

Наразі реєстрація вже закрита.

Фото: Curated Lifestyle/Unsplash

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Опубліковано: 15 лютого 2025
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