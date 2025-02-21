Дивіться, як у Львові реставрували історичний фасад будинку

У Львові на вулиці Дорошенка, 29, де невдовзі відкриється етноцентр Львівського скансену, реставрували фасад будівлі.

Про це повідомили у Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

Під час робіт важливо було якнайточніше відновити первісний вигляд будівлі, спроєктованої відомим львівським архітектором Іваном Левинським.

Після ґрунтовних досліджень архівних документів було виявлено особливості фасадної частини, над відновленням якої попрацювала команда реставраторів: було акуратно знято старе нашарування фарб, під яким виявили рідний тиньк та пофарбування, а також залишено збережений під товстим шаром фарб оригінальний цоколь. Таким чином, уже після чистки та реставрації вдалось максимально наблизити вигляд фасаду до автентичного.

Крім цього, було відреставровано металеві елементи для вуличного ліхтаря, який колись виконував своє функціональне призначення, а зараз зможе стати елементом декору будівлі.

Раніше, під час дослідження внутрішньої частини приміщення, були знайдені елементи розписів, над якими також попрацювала команда реставраторів.

Фото: Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького