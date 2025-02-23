Манґа про війну в Україні увійшла до фіналу престижної японської премії

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Валерія Гуржий
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Манґа "Бойові шрами" про повномасштабне вторгнення в Україну японського автора Кобаяші Нікі увійшла до фіналу культурної премії імені Осаму Тезуки.

В основу японського коміксу покладено історію українського військового з позивним "Шинобі", розповідь про повномасштабну війну йде саме його очима. "Бойові шрами" увійшов до номінації "Манґа року", що є головною номінацією премії. Манґа отримала найбільшу кількість голосів від експертів та читачів.

До фіналу у номінації також увійшли:

  • "Моє життя в 24 кадрах на секунду" — Рінтаро;
  • "Оші но Ко" — Акасака Ака × Йокоярі Менґо;
  • "Кінець моря, де бігає хвиля" — Тарачіне Джон;
  • "Місце, якого немає на карті" — Андо Юкі;
  • "Ембріолог Мідзуіро" — Оказакі Марі;
  • "Ніколи не кажи "потворний" — Тоару Арако.
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Опубліковано: 23 лютого 2025
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