Манґа про війну в Україні увійшла до фіналу престижної японської премії

Манґа "Бойові шрами" про повномасштабне вторгнення в Україну японського автора Кобаяші Нікі увійшла до фіналу культурної премії імені Осаму Тезуки.

В основу японського коміксу покладено історію українського військового з позивним "Шинобі", розповідь про повномасштабну війну йде саме його очима. "Бойові шрами" увійшов до номінації "Манґа року", що є головною номінацією премії. Манґа отримала найбільшу кількість голосів від експертів та читачів.

До фіналу у номінації також увійшли: