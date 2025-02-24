Фастфуд Multibar від української мережі Gabar відкрився у Кракові

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Валерія Гуржий
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У польському місті Краків відкрився перший фастфуд-заклад Multibar від української мережі Gabar.

Про це пише Українська рада торгових центрів.

Її розвиває один зі співвласників ритейлера “Галя Балувана” Володимир Матвійчук. Кафе запрацювало за адресою Wielicka 259, Krakow, 30-663.

Раніше перший магазин заморожених страв Multicook з фастфудом MultiBar почав роботу у американському Лос-Анджелесі. Тоді Матвійчук наголосив, що надалі усі Multicook відкриватимуться у форматі з MultiBar. До кінця цього року планується відкриття 150 таких закладів за кордоном.

Володимир Матвійчук почав бізнес “Галя Балувана” ще у 2018 році, з невеликого магазину в Луцьку. Сьогодні компанія працює за франчайзингом в Україні під вивіскою "Галя Балувана" та за кордоном як MultiCook.

У січні 2024 року партнер-франчайзі мережі відкрив перший Multicook у США, а у квітні того ж року Матвійчук запустив в Україні мережу гастробарів Gabar. Перший відкрився у Луцьку. Його площа – 170 кв.м. У просторі планували реалізувати три напрямки – кавʼярню, кафе і фастфуд. Загалом у компанії понад 830 магазинів. З них за кордоном працює понад 80 точок у 15 країнах.

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Опубліковано: 24 лютого 2025
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