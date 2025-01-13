Співвласник “Галі Балуваної” запустив у Лос-Анджелесі магазин заморожених страв Multicook з фастфудом MultiBar

У Лос-Анджелесі запрацював магазин заморожених страв Multicook з фастфудом MultiBar від співвласника “Галі Балуваної”.

Про це пише Forbes Україна.

До меню фастфуду MultiBar входять зокрема, супи, український борщ, салати і напої.

“Виручка закладу на 50% складається з продажів з Multicook, ще 50% — з продажів MultiBar. Українці у закладі беруть здебільшого заморожені страви, а американці — куштують фастфуд”, — зазначає співвласник мережі Володимир Матвійчук.

Площа закладу складає 120 кв.м. За словами Володимира Матвійчука, надалі всі Multicook відкриватимуться у форматі з MultiBar. До кінця 2025 року він планує відкрити 150 таких закладів за кордоном.

Фото: Forbes Україна