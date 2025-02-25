Українське видавництво UA Comix Publishing відкрило магазин з коміксами у центрі Кракова

У центрі Кракова українське видавництво UA Comix Publishing відкрило власний магазин UAComix Kraków, у якому ви можете знайти комікси українською та польською мовами.

Про це повідомила головна редакторка Руслана Коропецька.

Це зроблено для розширювання межі локалізації українських мальописів і налагоджування діалогу на рівні світової комікс-індустрії. У крамниці, окрім коміксів є арти за мотивами антології поезії в мальописах 3.3.3. на стінах крамниці, які намалювала Люда Самусь.

Також на локації є смачна кава та фахові консультанти.

Фото: Руслана Коропецька