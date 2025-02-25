Галерея М17 може опинитися під загрозою через "схеми" з майном Нацспілки художників

Діяльність Центру сучасного мистецтва М17 і майно Спілки художників опинилися під загрозою через непрозорі "схеми" управління майном, що належить Національній спілці художників України.

Про це повідомили у М17.

Зазначається, що у грудні 2024 року, ЦСМ М17 зіштовхнулася зі складнощами під час чергового продовження договору оренди. Керівництво Національної спілки художників України представляла компанія ТОВ "Сервіс НСХУ 2022", а переговори вів її директор Іван Магей.

Переговори відбувалися ультимативно, можливість конструктивного діалогу була фактично заблокована. Під час переговорів, представникам ЦСМ М17 прямо погрожували тим, що приміщення можуть передати в оренду, до прикладу, під супермаркет, оскільки це, на думку орендодавця, така угода принесла б більше доходів. Така дія прямо суперечила б статуту Національної спілки художників України, який визначає розвиток мистецтва та підтримку митців як основні цілі.

Відомо, що у 2022 році Національна спілка художників України уклала договір позички приміщення з новоствореним підприємством ТОВ "Сервіс НСХУ 2022" (100% дочірньою компанією). За умовами договору, Спілка фактично передала приміщення в користування за символічну плату в 500 грн. Водночас, це підприємство-позичальник передало приміщення в оренду М17 за ринковими цінами.

З першого погляду, виглядає як звичайна господарська дія, покликана забезпечити кошти для внутрішніх потреб членів Спілки. Але, згодом, НСХУ продало долю в дочірній компанії "Сервіс НСХУ" адвокатському бюро "Мізернюк та партнери", яке тепер концентрує доходи від оренди майна Спілки. Відповідно, дельта прибутку опиняється не лише в НСХУ, але й у фізичної особи, яка не має жодного відношення до членів НСХУ.

Згідно з закону, управління майном НСХУ має бути прозорим, відповідати інтересам митців і спрямовуватися на розвиток культури, а не на збагачення окремих осіб чи комерціалізацію мистецьких приміщень.

У свою чергу ЦСМ М17 закликає громаду небайдужих людей, митців та працівників культурного сектору підтримати центр в збереженні культурної інституції та захистити сучасне українське мистецтво й майно Національної спілки художників України від непрозорих "схем" і комерційних маніпуляцій. Проголосуванти за збереження галереї можна на сайті.

Галерея М17 розташована на вул. Антоновича, 102-104, за 15 років реалізувала понад 200 культурних, освітніх і соціальних проєктів та не припиняла роботу під час війни.

Фото: М17